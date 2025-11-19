Einer der letzten Zeitzeugen der Euthanasie – Lebenshilfe Schweinfurt nimmt Abschied von Rudi Vogtmann
SCHWEINFURT – Die Lebenshilfe Schweinfurt hat einen öffentlichen Nachruf auf Rudolf „Rudi“ Vogtmann veröffentlicht, der am 18. Oktober 2025 im Alter von 92 Jahren verstorben ist. Vogtmann war nicht nur ein langjähriger Bewohner der Lebenshilfe, sondern auch einer der letzten Zeitzeugen der Euthanasie-Verbrechen der Nationalsozialisten.
Rudolf Vogtmann, der am 8. April 1933 mit einer zerebralen Bewegungsstörung geboren wurde, lebte zur Zeit des Nationalsozialismus in einer Einrichtung in Deutschland. In Gesprächen berichtete er rückblickend, wie Kinder aus der Einrichtung deportiert wurden und wie er selbst, möglicherweise durch Zufall, von einer Oberschwester zurückgehalten und so gerettet wurde. Er erzählte, wie er eines Morgens mit nur zwei anderen Kindern im Schlafsaal aufwachte, nachdem am Vorabend noch 15 Kinder dort zu Bett gegangen waren.
Seit 1985 lebte Vogtmann in einem Schweinfurter Lebenshilfe-Wohnheim und war dort als „echtes Original“ und Dreiradfahrer bekannt. Einrichtungsleiter Sascha Turtschany betonte, dass Vogtmanns Tod in einer Zeit, in der die Würde des Menschen erneut infrage gestellt werde, daran erinnere, dass ein selbstbestimmtes, freies Leben für alle Menschen keine Selbstverständlichkeit sei. Die Lebenshilfe stehe seit jeher für ein inklusives, menschliches und demokratisches Miteinander und werde sich auch weiterhin dafür einsetzen.
Die Lebenshilfe Schweinfurt betreibt in Schweinfurt, Hammelburg und Fuchsstadt insgesamt 22 Wohn- und Wohnpflegeheime sowie verschiedene Seniorentagesgruppen, in denen rund 300 Menschen mit Behinderung ein sicheres Zuhause finden.
