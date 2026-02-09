Einfach ankommen: Mit dem Kombiticket zum 104. Deutschen Katholikentag 2026

WÜRZBURG – Der 104. Deutsche Katholikentag und der Verkehrsverbund Nahverkehr Mainfranken (NVM) haben am 05.02.2026 eine Vereinbarung über ein Kombiticket geschlossen, das den Teilnehmenden eine kostenfreie Nutzung von Bussen und Bahnen ermöglicht. Vom 13. bis 17. Mai 2026 dient die Eintrittskarte zur Großveranstaltung gleichzeitig als Fahrschein im gesamten NVM-Gebiet, was eine umweltfreundliche Anreise ohne Stau und Parkplatzsuche garantiert.

Die Gültigkeit des Tickets erstreckt sich über die Städte Würzburg und Schweinfurt sowie die Landkreise Würzburg, Main-Spessart, Kitzingen, Schweinfurt, Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld, Haßberge und Teile des Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim. Besonders für Gäste, die außerhalb von Würzburg untergebracht sind, wird der Transfer zu den Gottesdiensten und Podiumsdiskussionen deutlich erleichtert. Während der Veranstaltungstage wird der ÖPNV im Würzburger Stadtgebiet zudem durch Taktverdichtungen und Sonderverkehre verstärkt.

Sabrina Frenkel, stellvertretende Geschäftsführerin des Katholikentags, dankte dem NVM für die unkomplizierte und kostengünstige Lösung für die Teilnehmenden. Christopher Alm, Geschäftsführer der NVM GmbH, betonte: „Der Katholikentag lebt von Begegnung – und genau dafür braucht es eine gute Verbindung. Mit dem Kombiticket schaffen wir für die Teilnehmenden eine einfache Möglichkeit, Busse und Bahnen in der Region zu nutzen. Wir freuen uns, Teil dieses besonderen Ereignisses zu sein.“

Der vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken veranstaltete Katholikentag bietet neben einem umfangreichen Kulturprogramm Raum für Diskussionen über aktuelle Fragen aus Politik, Kirche und Gesellschaft. Nach Stationen in Erfurt, Stuttgart und Münster setzt Würzburg mit dieser Mobilitätslösung ein deutliches Zeichen für Nachhaltigkeit und Gastfreundschaft.