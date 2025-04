Einfach heiraten 2025: In Schweinfurt und Bad Kissingen können Paare spontan zu einer Segensfeier kommen

SCHWEINFURT/BAD KISSINGEN – Am 25. Mai 2025 haben Paare in ganz Bayern die Möglichkeit, ohne große Vorbereitung oder formelle Anmeldung kirchlich zu heiraten – und zwar im Rahmen der Aktion „einfach heiraten“ der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Auch die St. Johanniskirche Schweinfurt öffnet an diesem Tag von 11 bis 19 Uhr ihre Türen für spontane Trauungen.

Ebenso beteiligt ist die Erlöserkirche Bad Kissingen, wo das Angebot von 11 bis 16 Uhr wahrgenommen werden kann. Ein Team aus Pfarrerinnen und Pfarrern steht bereit, um Paare in einer etwa 20-minütigen Zeremonie zu trauen.

Die Aktion richtet sich an Paare, die:

bislang nur standesamtlich verheiratet sind,

ein Ehejubiläum feiern möchten,

oder einfach einen Segen für ihre Partnerschaft wünschen.

Queere Paare sind ausdrücklich willkommen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich – wer möchte, kann aber vorab eine feste Uhrzeit auf www.schweinfurt-evangelisch.de/heiraten reservieren.

Vor Ort wird ein persönliches Gespräch mit einer Pfarrerin oder einem Pfarrer geführt, danach findet die Trauung statt – inklusive Musik und Blumenschmuck.

Wichtig:

Die Zeremonie ersetzt nicht die standesamtliche Trauung. Wer möchte, kann die kirchliche Hochzeit nachträglich ins Kirchenbuch eintragen lassen. Dafür benötigt es eine standesamtliche Trauurkunde, Ausweise und die Voraussetzung, dass eine:r der Partner:innen evangelisch ist.

Die Aktion wurde erstmals am 23. März 2023 durchgeführt und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Schweinfurt und Bad Kissingen beteiligten sich erstmals im Jahr 2024. Das Angebot spricht Paare an, die sich eine unkomplizierte, aber persönliche und emotional bedeutungsvolle kirchliche Trauung wünschen.

Weitere Informationen:

🌐 www.schweinfurt-evangelisch.de/heiraten

🌐 undsegen.bayern-evangelisch.de/einfachheiraten