Einfamilienhaus in Hohenfeld in Brand geraten – Kriminalpolizei ermittelt

KITZINGEN / HOHENFELD – Der Brand eines Einfamilienhauses hat am Montagvormittag für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gegen 11:30 Uhr ist die Mitteilung über den Brand in der Straße „Im Eigen“ bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst eingegangen. Bereits bei Anfahrt der Einsatzkräfte war eine Rauchsäule ersichtlich. Die Flammen hatten vom Erdgeschoss auf den Dachbereich übergegriffen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und brachte den Brand unter Kontrolle.

Dem aktuellen Sachstand nach befanden sich die Bewohner des Einfamilienhauses zur Zeit des Brandes nicht im Anwesen. Verletzt wurde niemand. An dem Wohnhaus, das derzeit nicht mehr bewohnbar ist, entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines niedrigen bis mittleren sechsstelligen Betrages.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Würzburg hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandentstehung übernommen.