Einfamilienhauses brennt nieder – 200.000 Euro Schaden – Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

23. August 2025Letztes Update 23. August 2025
Symbolfoto von Artem Makarov / Pexels
SENNFELD, LKR. SCHWEINFURT – Donnerstagabend kam es zum Brand eines Einfamilienhauses. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt zur Brandursache.

Am Donnerstag, gegen 21:15 Uhr, kam es zum Brand eines Einfamilienhauses im Helleloheweg. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und die Flammen letztlich auch gelöscht werden. Durch das Feuer wurde niemand verletzt.

Die Flammen richteten massiven Schaden am Objekt an. Die Schadenshöhe wird auf 200.000 Euro geschätzt. Mit der Frage nach der Brandursache beschäftigen sich derzeit die Brandermittler der Schweinfurter Kriminalpolizei.

