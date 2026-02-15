Eingeschränkte Erreichbarkeit: Landratsamt Haßfurt am Faschingsdienstag nur vormittags geöffnet

HASSBERGE – Am Faschingsdienstag, den 17. Februar, verkürzt das Landratsamt Haßberge mitsamt all seiner Außenstellen seine Öffnungszeiten auf den Vormittag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Die Kfz-Zulassungsstellen in Ebern und Hofheim stehen dir an diesem Tag ebenfalls nur eingeschränkt von 8.30 bis 12.00 Uhr zur Verfügung.

Während die Verwaltungsstellen früher schließen, bleibt das Kreisabfallzentrum in Wonfurt wie gewohnt für den Publikumsverkehr erreichbar. Anlieferungen werden dort in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr sowie von 12.45 bis 16.00 Uhr entgegengenommen.