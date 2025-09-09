Auto IU
Eingeschränkte Nutzbarkeit der Skateranlage am Paul-Rummert-Ring bis 19.09.2025
SCHWEINFURT – Seit heute werden an der Brücke in Schweinfurt Instandsetzungsarbeiten an den Lagern durchgeführt. Die Arbeiten betreffen jeweils einen Brückenpfeiler, haben jedoch keine Auswirkungen auf den Verkehr auf der Brücke selbst. Aus Sicherheitsgründen ist lediglich die Skateranlage im direkten Umfeld des jeweiligen Pfeilers nicht nutzbar.
Die ausführende Firma konnte die Arbeiten bereits heute beginnen, da kurzfristig unerwartete zusätzliche Kapazitäten verfügbar waren. Die Beeinträchtigungen für die Skateranlage beschränken sich auf den jeweils in Bearbeitung befindlichen Bereich des Pfeilers.
