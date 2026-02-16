Auto IU

Eingeschränkte Öffnungszeiten am Faschingsdienstag in Bad Kissingen

16. Februar 2026Letztes Update 16. Februar 2026
Symbolfoto: 2fly4
BAD KISSINGEN – Am Faschingsdienstag, den 17. Februar 2026, bleiben die Ämter der Stadtverwaltung Bad Kissingen grundsätzlich ab 12 Uhr geschlossen. Für Bürgerinnen und Bürger, die Angelegenheiten rund um die Wahl erledigen müssen, stehen das Wahlamt und das Briefwahlausgabebüro jedoch durchgehend bis 16 Uhr zur Verfügung.

Trotz der allgemeinen Schließung gibt es für verschiedene Einrichtungen gesonderte Regelungen. Der Wertstoffhof und die Bücherei haben jeweils von 10 Uhr bis 12 Uhr geöffnet, während das Jugend- und Kulturzentrum von 13 Uhr bis 19 Uhr seine Türen öffnet. Wer den freien Tag in der Natur verbringen möchte, kann den Wild-Park Klaushof von 10 Uhr bis 17 Uhr besuchen.

Bitte beachte, dass die Volkshochschule und die Musikschule während der gesamten Ferienwoche vom 16. bis 20. Februar komplett geschlossen bleiben. Für weitere Informationen kannst du die Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 0971/807-0 erreichen oder dich online auf www.bad-kissingen.de informieren. Schriftliche Anfragen sind zudem per E-Mail an stadt@bad-kissingen.de möglich.

Ohne Kabel und voller Möglichkeiten: Die neuen akkubetriebenen Küchengeräte ZWILLING XTEND

