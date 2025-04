Einige Berauschte musste in Schweinfurt aus dem Verkehr gezogen werden…

SCHWEINFURT – Die unterfränkischen Polizeikräfte führen täglich konsequente Verkehrskontrollen durch, um die Sicherheit auf unseren Straßen nachhaltig zu erhöhen. Allein in den vergangenen 24 Stunden haben Schweinfurter Polizisten zwei Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen. Beide Männer müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Die Polizei wird auch in Zukunft verstärkt Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer in der Region zu gewährleisten.

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer

Am Freitagmorgen führten Polizisten in der Niederwerrner Straße eine gezielte Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei fiel den Beamten ein Audi-Fahrer auf, dessen Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 68 km/h unterwegs war und somit die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h deutlich überschritt. Die Beamten stoppten das Fahrzeug und kontrollierten den 37-jährigen Fahrer. Hierbei stellten sie deutliche Anzeichen fest, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten. Ein zusätzlich durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von rund einem Promille. Die Weiterfahrt des Mannes wurde von den Polizisten umgehend untersagt. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Verkehrsverstöße verantworten.

Fahrt mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut

Während einer Streifenfahrt wurden Polizisten auf einen Peugeot aufmerksam, dessen Fahrer durch auffällige Fahrweise im Bereich des Kornmarkts auffiel. Die Beamten entschlossen sich, das Fahrzeug anzuhalten und stellten bei der anschließenden Kontrolle rasch fest, dass der 52-jährige Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen erschreckend hohen Wert von fast zweieinhalb Promille. Auch dieser Fahrer muss nun die Konsequenzen für seine verantwortungslose Fahrt tragen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung weiterer Fahrten sichergestellt.

Fortsetzung gezielter Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Das Polizeipräsidium Unterfranken wird im Laufe des Jahres 2025 die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern noch stärker in den Fokus seiner Verkehrssicherheitsarbeit rücken. Dies bedeutet, dass sich alle Verkehrsteilnehmer auf weiterhin zunehmende Verkehrskontrollen auf den Straßen Unterfrankens einstellen müssen. Das übergeordnete Ziel dieser Maßnahmen ist es, rücksichtslose Fahrer, die sich unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ans Steuer setzen und dadurch das Leben oder die Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer aufs Spiel setzen, konsequent aus dem Verkehr zu ziehen und so die Sicherheit für alle zu erhöhen.