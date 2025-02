Einige tausend Euro Schaden: Mehrere Pkws beschädigt – Tatverdächtiger gestellt

WÜRZBURG – INNENSTADT. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 23:50 Uhr, beobachteten aufmerksame Zeugen einen 30-jährigen Würzburger, wie er in der Scanzonistraße mutwillig mehrere geparkte Pkws beschädigte. Die umgehend verständigte Polizeiinspektion Würzburg-Stadt konnte den Tatverdächtigen noch in unmittelbarer Nähe des Tatorts stellen.

Der Mann war stark alkoholisiert und verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv und unkooperativ. Aufgrund seines Verhaltens wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass an mehr als einem Dutzend Fahrzeuge Sachschäden festgestellt wurden. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar, dürfte sich jedoch auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Info: Laut polizeilichen Statistiken gehören alkoholbedingte Vandalismusdelikte insbesondere an Wochenenden zu den häufigsten Straftaten im öffentlichen Raum. Die Behörden appellieren an die Bevölkerung, verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden, um Sachbeschädigungen und andere Straftaten frühzeitig zu verhindern.