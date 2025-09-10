Einladung zum 3. MHV-Handballtag am Sonntag, 14. September 2025
SCHWEINFURT – Der MHV Schweinfurt 09 lädt alle Handballinteressierten am Sonntag, den 14. September 2025, zum dritten MHV-Handballtag ein. Die Veranstaltung findet in und um die Alexander-von-Humboldt-Sporthalle statt und richtet sich besonders an Kinder und Jugendliche aus der Region. Für den gesamten Tag ist ein abwechslungsreiches Programm sowie das leibliche Wohl gesorgt.
Von 10 bis 13 Uhr können Kinder und Jugendliche an einem Handball-Parcours teilnehmen, der einen spielerischen Einstieg in den Handballsport ermöglicht. Alle Teilnehmenden erhalten zur Belohnung eine Urkunde und eine kleine Überraschung.
Darüber hinaus gibt es ganztägige Angebote wie eine Hüpfburg, Kinderschminken und eine Wurfgeschwindigkeitsmessung. Am Nachmittag steht ein besonderes Highlight an: Ab 13:30 Uhr tritt die erste Herrenmannschaft des MHV Schweinfurt 09 in einem Testspiel gegen die HSG Mainfranken an. Der Verein freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und einen sportlichen Tag in gemeinschaftlicher Atmosphäre.
