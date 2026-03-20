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Einladung zum MitMach-Pavillon: Gerolzhofen gestaltet seine Zukunft beim Frühlingsfest

20. März 2026Letztes Update 20. März 2026
Einladung zum MitMach-Pavillon: Gerolzhofen gestaltet seine Zukunft beim Frühlingsfest
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GEROLZHOFEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Sonntag, den 29. März 2026, lädt die Stadt Gerolzhofen alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, aktiv an der Gestaltung ihrer Stadt mitzuwirken. Im Rahmen des traditionellen Frühlingsfestes wird in der Altstadt ein „MitMach-Pavillon“ errichtet, der als zentrale Anlaufstelle für Ideen, Wünsche und Anregungen zur künftigen Stadtentwicklung dient.

Die Stadt erarbeitet derzeit gemeinsam mit dem Büro Perleth + Partner ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK), das als Zukunftsfahrplan für eine höhere Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Altstadt fungieren soll. Da die Beteiligung der Menschen vor Ort eine zentrale Rolle spielt, bietet der Pavillon die Gelegenheit, direkt mit dem Bürgermeister, dem Altstadtmanager und den Planerinnen ins Gespräch zu kommen und Impulse für ein generationengerechtes Gerolzhofen zu setzen.

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Die Details zur Beteiligungsaktion:

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  • Termin: Sonntag, 29.03.2026 (während des Frühlingsfestes).

  • Uhrzeit: 11:00 bis 17:00 Uhr.

  • Standort: Marktstraße vor Hausnummer 6, Gerolzhofen.

  • Aktivitäten: Verschiedene Stationen für Kurzabstimmungen, kreative Ideensammlungen und persönliche Gespräche.

Ziel der Aktion ist es, herauszufinden, wo sich die Bürger heute besonders wohlfühlen und wo sie konkreten Verbesserungsbedarf sehen. Wer den Termin vor Ort nicht wahrnehmen kann, erhält im Anschluss die Möglichkeit, seine Vorschläge online einzureichen. Entsprechende Informationen hierzu werden zeitnah auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht.

Weitere Details zur städtebaulichen Entwicklung finden Interessierte unter: www.gerolzhofen.de

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