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Einlass-Regulierung im Freibad Volkach bei hohem Andrang

25. Juni 2026Letztes Update 25. Juni 2026
Einlass-Regulierung im Freibad Volkach bei hohem Andrang
Foto: Heiko Bäuerlein
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VOLKACH – Aufgrund der hohen Beliebtheit und der damit verbundenen Kapazitätsgrenzen kann es im Freibad Volkach derzeit zu temporären Einlass-Stopps kommen. Die Stadt weist darauf hin, dass diese Maßnahme notwendig ist, um die Sicherheit der Gäste sowie die Hygiene- und Wasserstandards zu gewährleisten.

Hintergrund der Maßnahme

Wie Bürgermeister Heiko Bäuerlein erklärt, werde das neue Freibad seit der Eröffnung an Pfingsten sehr stark frequentiert. Da das Bad als Versammlungsstätte bestimmten Vorgaben unterliegt, muss der Zutritt begrenzt werden, sobald die zulässige Besucherzahl erreicht ist. Dies dient vor allem der Gewährleistung einer lückenlosen Badeaufsicht und dem Erhalt der Wasser- und Hygienequalität.

Wichtige Informationen für Badegäste

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