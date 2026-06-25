Einlass-Regulierung im Freibad Volkach bei hohem Andrang
VOLKACH – Aufgrund der hohen Beliebtheit und der damit verbundenen Kapazitätsgrenzen kann es im Freibad Volkach derzeit zu temporären Einlass-Stopps kommen. Die Stadt weist darauf hin, dass diese Maßnahme notwendig ist, um die Sicherheit der Gäste sowie die Hygiene- und Wasserstandards zu gewährleisten.
Hintergrund der Maßnahme
Wie Bürgermeister Heiko Bäuerlein erklärt, werde das neue Freibad seit der Eröffnung an Pfingsten sehr stark frequentiert. Da das Bad als Versammlungsstätte bestimmten Vorgaben unterliegt, muss der Zutritt begrenzt werden, sobald die zulässige Besucherzahl erreicht ist. Dies dient vor allem der Gewährleistung einer lückenlosen Badeaufsicht und dem Erhalt der Wasser- und Hygienequalität.
Wichtige Informationen für Badegäste
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Temporärer Einlass-Stopp: Sollte das Bad seine Kapazitätsgrenze erreichen, wird der Zutritt vorübergehend ausgesetzt. Sobald ausreichend Plätze durch abreisende Gäste frei werden, ist der Einlass wieder möglich.
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Ausnahme für Stammgäste: Besitzer von Jahres- bzw. Saisonkarten sind von dieser Regelung nicht betroffen. Ihnen ist der Zutritt auch bei einem temporären Einlass-Stopp weiterhin gestattet.
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Appell der Stadt: Die Stadt Volkach bittet alle Besucher um Verständnis für diese Sicherheitsmaßnahme und dankt dem Badepersonal sowie der Wasserwacht für ihren unermüdlichen Einsatz.
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