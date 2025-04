Einmietbetrug in Hotel

SOMMERHAUSEN, Lkrs. Würzburg – Eine 41-Jährige nächtigte im Zeitraum vom 05.04.25 bis zum 07.04.25 in einem Hotel/Gasthof in Sommerhausen und nahm hierbei auch das hoteleigene Restaurant in Anspruch.

Am Abreisetag wollte sich die Dame entfernen, ohne die Hotelkosten von über 1.000 Euro zu begleichen, konnte jedoch durch das Personal aufgehalten werden. Da die Beschuldigte die Hotelkosten mangels finanzieller Mittel nicht begleichen konnte, wurde ein Strafverfahren gegen Sie eingeleitet.