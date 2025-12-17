Einparkversuch – Eine Person leicht verletzt – Rund 40.000 Euro Schaden

UNSLEBEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Dienstagabend führte eine Unachtsamkeit zu einem folgenschweren Unfall. Die Verursacherin wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zwei der beteiligten Fahrzeuge wurden derart stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand war ein Fehler ursächlich für einen Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge. Eine 57-jährige Dame fuhr hierbei in ihrem VW die Hauptstraße entlang. Als sie links von sich eine freie Parklücke erkannte, steuerte sie diese an und übersah hierbei einen entgegenkommenden Pkw. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 46-jährigen Deutschen. Während der Mann unverletzt blieb, erlitt die Frau leichte Verletzungen und wurde in der Folge in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Gesamtschaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen sowie einem weiteren Pkw, der geparkt am Straßenrand stand und hierbei ebenfalls beschädigt wurde, beläuft sich Schätzungen zufolge auf über 40.000 Euro. Sowohl der BMW als auch der VW mussten abgeschleppt werden. Die Beamten der Mellrichstädter Polizei haben den Unfall vor Ort aufgenommen.