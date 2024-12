Eins, zwei, oder doch lieber drei? Drillinge in Würzburg gehen rechtzeitig zu Weihnachten nach Hause

WÜRZBURG – Das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) konnte am 15. November mehrere besondere Ereignisse feiern: die Eröffnung der Frauenmilchbank, den Weltfrühgeborenentag und eine Drillingsgeburt per Kaiserschnitt. Nur vier Wochen nach ihrer Geburt wurden die Drillinge Maria Adele, Albin Ulrich und Hermann Christoph rechtzeitig zum Weihnachtsfest aus der Klinik entlassen.

Die Eltern, Armin und Barbara, erfuhren in drei aufeinanderfolgenden Ultraschallterminen von der Überraschung, dass sie Drillinge erwarten. „Das war schon eine große Überraschung. Aber wir haben uns riesig gefreut“, so der frischgebackene Vater. Umso größer ist nun die Freude, dass die drei Frühchen gesund und munter nach Hause dürfen. Die Verabschiedung auf der Früh- und Neugeborenenstation, dem „Wolkennest“ der Kinderklinik, begleiteten Prof. Dr. Ulrich Pecks, Leiter der Geburtshilfe, und Ina Schmolke von der Interessengemeinschaft KiWi e.V.

Kaiserschnitt am Aktionstag

Die Drillingsgeburt fand am 15. November 2024 statt, einem besonderen Tag für das Klinikum. Neben dem Kaiserschnitt standen auch die Eröffnung der Frauenmilchbank sowie Feierlichkeiten zum Weltfrühgeborenentag unter dem Motto „Wir feiern unsere Frühchen schon früher“ im Mittelpunkt. Solche Drillingsgeburten sind selten, allein 2024 ereigneten sie sich nur zweimal am UKW. Hermann Christoph, Albin Ulrich und Maria Adele kamen nach 32 Schwangerschaftswochen als Frühgeborene zur Welt, doch dank der liebevollen Pflege im Wolkennest konnten sie die fehlenden Wochen rasch aufholen.

Muttermilch und Hilfe durch die Frauenmilchbank

Drillingsmutter Barbara konnte ihre drei Kinder vollständig mit eigener Muttermilch versorgen – und hatte sogar einen Überschuss. „Ich hatte genug Milch, um etwas an die Frauenmilchbank zu spenden, und so anderen Frühgeborenen zu helfen“, erzählt sie. Die neue Frauenmilchbank bietet Müttern die Möglichkeit, überschüssige Muttermilch zu spenden. Diese wird nach strengen Vorgaben für Frühgeborene aufbereitet, deren Mütter nicht sofort stillen können. Barbara, nun fünffache Mutter, zeigt sich glücklich, „etwas zurückgeben zu können“.

Nach vier Wochen intensiver Betreuung dürfen die Drillinge nun nach Hause. Die Eltern freuen sich auf das Zusammensein mit den älteren Geschwistern und den Großeltern, die die Kleinen mit offenen Armen empfangen werden. „Das wird ein großes Fest“, so Armin und Barbara.