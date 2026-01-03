Einsatzbilanz zum Jahreswechsel 2025/2026
SCHWEINFURT – Eine arbeitsreiche Silvesternacht liegt hinter der Ständigen Wache und der Freiwilligen Feuerwehr Schweinfurt, die zwischen Silvestermittag und dem frühen Neujahrsmorgen zu insgesamt elf Einsätzen gerufen wurden. Trotz der hohen Einsatzdichte blieb die Lage insgesamt überschaubar: Größere Sachschäden oder verletzte Personen waren glücklicherweise nicht zu beklagen. Besonders positiv hoben die Verantwortlichen hervor, dass die 22 eingesetzten haupt- und ehrenamtlichen Kräfte ihre Arbeit ohne Behinderungen oder Übergriffe verrichten konnten.
Die Einsatzserie begann bereits am Silvestermittag am Deutschhof, wo ein Feuerwerkskörper eine Hecke entzündete, die jedoch noch vor Eintreffen der Wehr von Anwohnern gelöscht werden konnte. Im weiteren Verlauf des Abends und der Nacht sorgte vor allem der Rauch von Pyrotechnik für Fehlalarmierungen. So lösten in einer Tiefgarage in der Innenstadt Rauchmelder aus, nachdem die Lüftungsanlage den Qualm von Feuerwerkskörpern angesaugt hatte. Auch ein gemeldeter Kaminbrand am Deutschhof stellte sich nach einer Kontrolle als Täuschungsalarm durch Silvesterrauch heraus.
Neben mehreren Kleinbränden im Stadtgebiet leistete die Schweinfurter Feuerwehr auch wichtige Unterstützung im angrenzenden Landkreis. Kurz nach Mitternacht rückten die Einsatzkräfte zu einem Heckenbrand nach Geldersheim aus. Der intensivste Einsatz erfolgte gegen 02:30 Uhr in Poppenhausen, wo der Brand eines Balkons an einem Mehrfamilienhaus den Einsatz der Schweinfurter Drehleiter erforderte. Durch das schnelle Eingreifen der Wehren konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers auf das Gebäude verhindert werden.
