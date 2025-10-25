Auto IU
Eintritt für den Wildpark? – Nein, sagen unsere Leser
SCHWEINFURT – Für großen Aufruhr sorgte eine Meldungen zu Diskussionen über die Einführung eines Eintrittspreise für den Wildpark. Eine Umfrage der Newsallianz zeigt klar: Die Bürger sind damit nicht einverstanden.
92,5 Prozent finden das nicht in Ordnung. Davon befinden es
48,8 Prozent für keine gute Idee, denn es trifft wieder die kleinen Leute
43,7 Prozent als eine unglaubliche Frechheit in Anbetracht dessen, dass man in diesem Jahr mehr als 3,5 Millionen für den Sport ausgegeben hat
und nur
7,5 Prozent halten es für denkbar, aufgrund des angespannten Haushaltes.
>>> Mehr zum Thema Wildpark Schweinfurt >>>
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!