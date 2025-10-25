Eintritt für den Wildpark? – Nein, sagen unsere Leser

SCHWEINFURT – Für großen Aufruhr sorgte eine Meldungen zu Diskussionen über die Einführung eines Eintrittspreise für den Wildpark. Eine Umfrage der Newsallianz zeigt klar: Die Bürger sind damit nicht einverstanden.

92,5 Prozent finden das nicht in Ordnung. Davon befinden es

48,8 Prozent für keine gute Idee, denn es trifft wieder die kleinen Leute

43,7 Prozent als eine unglaubliche Frechheit in Anbetracht dessen, dass man in diesem Jahr mehr als 3,5 Millionen für den Sport ausgegeben hat

und nur

7,5 Prozent halten es für denkbar, aufgrund des angespannten Haushaltes.

