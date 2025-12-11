Einweihung des Erweiterungsbaus des Kindergartens Stadtlauringen
STADTLAURINGEN – Der Erweiterungsbau des Kindergartens Stadtlauringen wurde feierlich eingeweiht. Bürgermeister Friedel Heckenlauer stellte bei der Eröffnung die zentrale Bedeutung einer modernen, hochwertigen und zukunftsorientierten frühkindlichen Betreuung für die Marktgemeinde heraus. Die Investitionskosten blieben mit unter 2,5 Millionen Euro deutlich unter der ursprünglichen Planung von 3,1 Millionen Euro.
Zentrale Erweiterungen und Kosten
Durch den Erweiterungsbau wurde die Gesamtfläche des Kindergartens von rund $1.000$ auf $1.547$ Quadratmeter vergrößert, um den steigenden Kinderzahlen gerecht zu werden. Aktuell werden $144$ Kinder betreut, im Vergleich zu $81$ Kindern im Jahr 1995.
Die neuen Räumlichkeiten umfassen:
-
Zwei zusätzliche Räume für Krippengruppen.
-
Eine großzügige Mensa mit zentralem Küchentrakt, um verschiedene Mahlzeiten direkt anbieten zu können.
-
Besprechungsräume für Elterngespräche und ein Büro.
-
Einen Snoezelenraum – einen speziell gestalteten Raum zur Förderung von Entspannung und Wohlbefinden.
Im Bestandsgebäude konnte zusätzlich ein Sozialraum für die nun fast 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingerichtet werden. Bürgermeister Heckenlauer bezeichnete die Investition als „gut angelegtes Geld – eine hervorragende Investition in die Zukunft unserer Marktgemeinde.“
Feierlicher Rahmen
Die Kinder des Kindergartens Stadtlauringen sorgten mit Liedern wie Wir feiern heute ein Fest, Gottes Liebe ist so wunderbar und Viel Glück und viel Segen für eine feierliche Atmosphäre.
Pfarrer Dr. Daigeler segnete die neuen Räumlichkeiten und betonte, dass der Kindergarten ein Ort sei, „an dem jedes Kind willkommen ist“. Architekt Günther Pollach dankte den beteiligten Firmen für die hervorragende und reibungslose Zusammenarbeit.
Als Dank und Erinnerung an diesen besonderen Tag erhielt jedes Kind einen liebevoll gestalteten Erinnerungs-Button.
