Einweihung des neuen Schulgebäudes der Physiotherapieschule in Schweinfurt
SCHWEINFURT – Nach nur 18 Monaten Planungs- und Bauzeit ist am 25. September 2025 das neue Schulgebäude der Berufsfachschule für Physiotherapie der Hans-Weinberger-Akademie (HWA) in Schweinfurt feierlich eingeweiht worden. Der Neubau, der das Bekenntnis zum Standort und zur hochwertigen Ausbildung unterstreicht, bietet nun optimale Bedingungen für ein modernes und praxisnahes Lernen.
Zahlreiche Gäste aus Politik, Klinik und Bildung nahmen an der Zeremonie teil und würdigten das neue Kapitel in der Geschichte der Physiotherapieausbildung in der Stadt.
Ein Gebäude, das Zukunft ermöglicht
Nicole Schley, Vizepräsidentin der HWA und Landesvorsitzende der AWO, zeigte sich beeindruckt: „Es ist ein großartiger Ort des Lernens und Wachsens.“ Sie betonte, dass Bildung die Grundlage für ein gutes Leben sei und die Schüler mit ihrer Berufswahl einen Weg eingeschlagen hätten, um Menschen tagtäglich zu einem besseren Leben zu verhelfen.
Die 2. Bürgermeisterin der Stadt Schweinfurt, Sorya Lippert, hob die rekordverdächtige Bauzeit und die enge Abstimmung bei der Umsetzung hervor. Sie erinnerte daran, dass die Physiotherapieschule, die 1988 von der Stadt an die HWA übergeben wurde, eine lange Tradition in Schweinfurt habe.
Starke Kooperation und regionale Vernetzung
Dr. Claus Heislbetz, Vorstand der HWA, dankte allen Beteiligten – der Stadt, dem Leopoldina-Krankenhaus und dem Bauträger – und betonte: „Mit dem Neubau bekennen wir uns klar zum Standort Schweinfurt und zur hochwertigen Ausbildung in der Physiotherapie.“ Er hob hervor, dass das neue Gebäude optimale Bedingungen für das Konzept des selbstorganisierten Lernens biete.
Sebastian Güldner, kaufmännischer Leiter des Leopoldina-Krankenhauses, unterstrich die enge und fruchtbare Ausbildungskooperation zwischen Klinik und Schule. Mehr als die Hälfte der Physiotherapeuten des Krankenhauses seien Absolventen dieser Schule.
Schulleiterin Sybille von Beck betonte die Bedeutung des Neubaus, um moderne Ausbildung mit einem starken Praxisbezug zu verbinden, und lobte das engagierte Lehrerteam sowie die regionale Vernetzung.
Symbolische Übergabe und Ausklang
Carsten Dotterweich, Geschäftsführer der BWG-Gewerbebau GmbH, übergab symbolisch den Schlüssel an Schulleiterin Sybille von Beck. Er blickte auf die zügige Projektdauer zurück: Nach Planungsbeginn im Juni 2023 und dem Spatenstich im August 2024 konnte das Gebäude pünktlich im August 2025 übergeben werden.
Nach den Ansprachen nutzten die Gäste die Gelegenheit zu geführten Rundgängen. Der Tag klang in geselliger Atmosphäre bei einem gemeinsamen Grillen und einer unterhaltsamen Zaubershow, präsentiert von einem Auszubildenden der Schule, aus. Mit dem Neubau startet die HWA in Schweinfurt in eine neue, zukunftsorientierte Ära der Physiotherapieausbildung.
