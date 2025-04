Einweihung des Osterbrunnens des Bürgervereins Klingenbrunn

SCHWEINFURT – Am Donnerstag, den 17. April 2025, lädt der Bürgerverein Klingenbrunn zur feierlichen Einweihung des Osterbrunnens in der Klingenbrunnstraße am Brünnle ein. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr.

Der liebevoll geschmückte Brunnen steht im Mittelpunkt eines fröhlichen Nachmittags, der ganz im Zeichen von Gemeinschaft, Tradition und Geselligkeit steht. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt – mit frisch gegrillten Bratwürsten und gekühlten Getränken wird für einen angenehmen Aufenthalt gesorgt.

Ein besonderes Highlight: Die ersten 20 Kinder dürfen sich über eine kleine Osterüberraschung freuen – eine schöne Geste, die vor allem die jüngsten Gäste begeistert.

Guido Nieger, amtierender Vorstand des Vereins und Stadtteilbürgermeister, zeigt sich im Vorfeld erfreut:

„Die Einweihung des Osterbrunnens ist ein besonderer Moment für unseren Stadtteil. Es ist schön, wenn Jung und Alt zusammenkommen, um gemeinsam Tradition zu erleben und Nachbarschaft zu leben.“

Der Bürgerverein Klingenbrunn freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus der Nachbarschaft und ganz Schweinfurt – alle sind herzlich eingeladen, diesen stimmungsvollen Nachmittag mitzugestalten und mit dem Verein gemeinsam zu feiern.