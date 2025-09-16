EIS veröffentlicht am 16. September neue Single „Goodbye“ – ein tiefgründiger Vorbote zum Album „Alles wird gut“
GEROLZHOFEN – Die Gerolzhöfer Punkrockband EIS veröffentlicht am Dienstag, den 16. September 2025, ihre neue Single mit dem Titel „Goodbye“. Der Song wird als ein Statement beschrieben, das von bitterer Klarheit und Dankbarkeit, die zugleich bitter klingt, geprägt ist. Er dient als erster Vorgeschmack auf das kommende Album „Alles wird gut“.
Der Song beginnt mit einer atmosphärisch-zurückhaltenden Melodie, bevor er sich zu einem vielschichtigen Punkrock-Statement über Demaskierung und radikalen Abschied entwickelt. Sänger Thorsten Wozniak verleiht den Zeilen „Ich sag’ ein letztes Mal goodbye – vielen Dank für unsere schöne Zeit … Keinen Dank für die Heuchelei …“ Nachdruck und fasst damit die Ambivalenz des Abschieds zusammen: Er drückt Wertschätzung für Vergangenes aus, rechnet aber kompromisslos mit Enttäuschungen ab.
Die Single „Goodbye“ erscheint über das Label Smart & Nett und ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar. Das dazugehörige Album „Alles wird gut“ folgt am 3. Oktober 2025 und verspricht eine geballte Ladung Punkrock mit Haltung, Herz und Humor.
Der Link zum Song auf den verschiedenen Streamingplattformen lautet: https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fbfan.link%2Fgoodbye-41
