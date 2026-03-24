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Eisgeliebt am Schillerplatz startet in die Eissaison

24. März 2026Letztes Update 24. März 2026
Eisgeliebt am Schillerplatz startet in die Eissaison
Foto: 2fly4
Eisgeliebt

SCHWEINFURT – Mit den sonnigen Tagen beendet auch die Eisdiele „Eisgeliebt“ am Schillerplatz ihre Winterpause. Unter dem Motto „Handmade-Icecream“ setzt der kleine Betrieb auf Natürlichkeit und verzichtet konsequent auf künstliche Aromen oder Zusätze.

Das Sortiment zeichnet sich durch echte Inhaltsstoffe aus: von klassischem Vanille-Eis mit echter Bourbon-Vanille über cremige Nussvarianten bis hin zu intensiven Fruchtsorten wie Kokos-Mango. Da die Eisdiele auf Klasse statt Masse setzt, wechselt das Angebot ständig. Jeden Tag stehen acht verschiedene, frisch zubereitete Sorten zur Auswahl, was den Besuch immer wieder zu einer neuen Entdeckung macht.

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Wer das handgemachte Eis probieren möchte, hat dazu zu folgenden Zeiten Gelegenheit: Dienstag bis Samstag von 12:00 bis 17:30 Uhr. Mehr unter www.Eis.cafe

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