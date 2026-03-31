Eishockey-Krimi in Königsbrunn: Mighty Dogs unterliegen in Spiel fünf
KÖNIGSBRUNN – In einer hochemotionalen und von Strafzeiten geprägten fünften Partie der Finalserie mussten sich die Mighty Dogs Schweinfurt am Sonntagabend dem EHC Königsbrunn mit 1:3 geschlagen geben. Vor 1.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena – darunter rund 180 lautstarke Fans aus Schweinfurt – erkämpften sich die Hausherren damit den ersten Matchpuck der Serie.
Nachdem die Mighty Dogs zuletzt zwei Siege in Folge eingefahren hatten, startete der EHC Königsbrunn druckvoller in die Begegnung. Die Weichen wurden spät im ersten Drittel gestellt: Eine umstrittene Fünf-Minuten-Strafe gegen Kristers Donins nutzten die Pinguine eiskalt aus. Innerhalb von nur 38 Sekunden schraubten Dominic Erdt und Marco Riedl das Ergebnis auf 2:0.
Rückschläge und Torwartwechsel
Das zweite Drittel begann für die Gäste denkbar unglücklich. Während Dzerods Alksnis nach Ablauf einer Strafe nur den Pfosten traf, markierte David Kaiser auf der Gegenseite in der 23. Minute das 3:0. Die Mighty Dogs reagierten mit einem Torwartwechsel – Benny Roßberg übernahm für Leon Pöhlmann. Trotz mehrerer Überzahlsituationen, zeitweise sogar in doppelter Überzahl, gelang es der Schweinfurter Offensive nicht, den starken Stefan Vajs im Tor der Königsbrunner zu überwinden.
Aufbäumen im Schlussdrittel
Im letzten Spielabschnitt wurde die Partie zunehmend hitziger. Nach einem harten Check gegen Lucas Kleider musste Königsbrunns Stefan Rodrigues für fünf Minuten auf die Strafbank. Diese Gelegenheit nutzten die Mighty Dogs zehn Sekunden vor Ablauf der Überzahl zum 3:1-Anschlusstreffer. In der verbleibenden Spielzeit warfen die Gäste alles nach vorne, doch ein weiterer Treffer wollte nicht fallen.
Tumulte nach Spielende und bittere Sperren
Unmittelbar mit dem Schlusspfiff eskalierte die Stimmung auf dem Eis. Nach einer handfesten Auseinandersetzung vor dem Schweinfurter Gehäuse verhängten die Schiedsrichter Spieldauerstrafen gegen Luca Szegedin und Lucas Kleider. Damit fehlen beide Akteure – zusammen mit dem ebenfalls gesperrten Kristers Donins – im kommenden sechsten Spiel.
Alles entscheidendes Heimspiel am Gründonnerstag
Trotz der Niederlage ist der Meistertraum für die Mannschaft von Sergej Waßmiller noch nicht ausgeträumt. Am kommenden Gründonnerstag empfangen die Mighty Dogs den EHC Königsbrunn zum sechsten Aufeinandertreffen im heimischen Icedome.
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Ziel: Ein Sieg, um ein alles entscheidendes siebtes Spiel zu erzwingen.
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Kulisse: Der Verein hofft auf über 2.000 Zuschauer für das definitiv letzte Heimspiel der Saison 2025/2026.
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Tickets: Der Vorverkauf für Stehplätze läuft bereits; Sitzplatztickets sind aufgrund der hohen Nachfrage nur noch begrenzt verfügbar.
Die Mighty Dogs setzen auf die „Festung Icedome“, um den Matchpuck der Pinguine abzuwehren und die Chance auf den Bayernliga-Titel zu wahren.
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