Ekelhaft: Fahrradfahrer spuckt durchs offene Autofenster auf eine Frau

VEITSHÖCHHEIM – Radfahrer spuckt Frau ins Gesicht und flüchtet

Am Sonntagnachmittag gegen 15:50 Uhr ereignete sich in der Echterstraße in Veitshöchheim ein ungewöhnlicher Vorfall. Eine Frau aus dem Landkreis Würzburg hielt mit ihrem Pkw kurz an und hatte dabei das Seitenfenster auf der Fahrerseite geöffnet.

Plötzlich spuckte ein vorbeifahrender Radfahrer ohne erkennbaren Anlass durch das geöffnete Fenster direkt in das Gesicht der Frau. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerkannt.

Der Täter wird als etwa 60 bis 70 Jahre alt, ca. 180 cm groß, mit auffälliger Stirnglatze und Brille beschrieben. Er trug eine schwarze Hose sowie ein dunkelblaues Oberteil, fuhr ein Mountainbike und führte eine Umhängetasche mit sich.

Die Polizei Würzburg-Land hat Ermittlungen wegen Beleidigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de.