Elektroroller von Campus gestohlen – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Am Dienstag gegen 21:00 Uhr, wurde ein unversperrter Elektroroller vom Campusgelände in der Konrad-Geiger-Straße gestohlen.

Der Täter verbrachte den grünen Roller zunächst in den Innenhof eines Anwesens in der Fichtenstraße und anschließend in ein Treppenhaus in der Degnerstraße. Beamte haben den Roller der Marke Segway dort sicherstellen können.

Der Täter ist derzeit noch unbekannt. Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.