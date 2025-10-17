Elektroschrott Sammelaktion in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Das Kommunalunternehmen des Landkreises (KU) und der Fachbereich Klimaschutz haben eine erfolgreiche Sammelaktion für Elektrokleingeräte für die Mitarbeitenden des Landratsamtes Bad Kissingen durchgeführt. In der Mittagspause wurde auf dem Parkplatz hinter Gebäudeteil F ein LKW bereitgestellt, in dem eine komplette Gitterbox mit Elektroschrott wie Kaffeemaschinen, Bildschirmen, Laptops, Kabeln und elektrischen Zahnbürsten zusammenkam. Auch zahlreiche Batterien und Smartphones wurden abgegeben.
Auffällig war die Abgabe mehrerer Handys mit aufgeblähtem Akku, was auf das Brandrisiko hinweist, das von tiefentladenen oder beschädigten Akkus ausgeht, die oft unbeachtet in Schubladen gelagert werden.
Jürgen Metz, Vorstand des KU, fasste zusammen, dass die Aktion erfolgreich war und die Resonanz der Mitarbeitenden durchweg positiv. Er betonte, dass die richtige Entsorgung von Elektroschrott wichtig ist, um den Verlust wertvoller Substanzen und Umweltschäden zu vermeiden.
Im Sinne der Müllvermeidung bietet das KU seit diesem Jahr zudem einen kostenlosen Tausch- und Verschenkmarkt online an, der unter www.verschenkmarkt-lk-badkissingen.de oder über die Abfall-Scout App abrufbar ist. Mit der Sammelaktion beteiligte sich der Landkreis an der deutschlandweiten Initiative „Jeder Stecker zählt! Deutschland sammelt E-Schrott“ der Stiftung Elektroaltgeräteregister (EAR).
