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Elfjähriges Mädchen bei Unfall in Würzburg verletzt

31. Juli 2026Letztes Update 31. Juli 2026
Elfjähriges Mädchen bei Unfall in Würzburg verletzt
Bild von Manfred Richter auf Pixabay
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WÜRZBURG, STEINBACHTAL – Ein 11-jähriges Mädchen ist am Mittwochmittag in der Mergentheimer Straße bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die Schülerin musste mit einer Beinverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Würzburg ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen ereignete sich der Unfall gegen 13.10 Uhr an der Haltestelle „Dallenbergbad“. Das Mädchen soll die Straße trotz roter Fußgängerampel überquert haben und wurde dabei von einem Pkw erfasst.

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Die 48-jährige Autofahrerin leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die Opelfahrerin blieb körperlich unverletzt, am Fahrzeug entstand nach aktuellem Stand ein geringer Sachschaden.

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Die Polizei Würzburg-Stadt nahm den Unfall vor Ort auf, stand mit den Erziehungsberechtigten des Kindes in Kontakt und führt die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen.


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