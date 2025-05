Ellertshäuser See: 16 neue Stellplätze für Wohnmobile geschaffen

STADTLAURINGEN, LKR. SCHWEINFURT – Am Ellertshäuser See, dem größten See Unterfrankens, wurde ein neues Angebot für Reisemobilisten geschaffen. Haßberge Tourismus hat in Zusammenarbeit mit Regiostellplatz ein Konzept für 16 autonome Wohnmobil-Stellplätze entwickelt, die zusätzlich zum bestehenden Campingplatz von der Ellertshäuser See GmbH betrieben werden.

Die Stellplätze sind speziell für Wohnmobile konzipiert und können jederzeit angefahren werden. Das „Einchecken“ erfolgt unkompliziert per Kartenzahlung an einem Parkticketautomaten. Optional können an Versorgungssäulen Codes für Strom, Frisch- und Grauwasser, Müllentsorgung und WLAN hinzugebucht werden.

Bürgermeister Friedel Heckenlauer betonte bei der Eröffnung die Bedeutung der Infrastruktur für die Wertschöpfung des Ellertshäuser Sees und dankte Susanne Volkheimer, Geschäftsführerin von Haßberge Tourismus e.V., für die Vermarktung der RegioStellplätze. Er freute sich über die positive Rückmeldung der ersten Gäste und dankte René Schäd, Geschäftsleiter des Marktes Stadtlauringen, sowie Anja Zimny und Felix Then von der Ellertshäuser See GmbH für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts.

Der Ellertshäuser See bietet Urlaubern und Naturliebhabern ein vielfältiges Freizeitangebot mit Baden, Angeln, Segeln, Surfen, einem Wasserabenteuerspielplatz, einem Beachvolleyballfeld und einer großen Liegewiese. Kulinarisch verwöhnt die Gaststätte „Zum Seeblick“ mit idyllischem Biergarten, und ein Kiosk mit Seeterrasse stillt den kleinen Hunger.

Die neuen RegioStellplätze sollen es noch mehr Wohnmobil-Urlaubern ermöglichen, dieses attraktive Naherholungsgebiet für Übernachtungen zu nutzen. Regiostellplatz legt Wert darauf, seine Stellplätze mit besonderen Erlebnissen zu verbinden, die oft noch Geheimtipps sind – so wie das vielfältige Angebot am Ellertshäuser See.