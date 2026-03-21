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Elternbegleitung im Landkreis Schweinfurt: Jugendamt und Diakonie weiten erfolgreiches Projekt aus

21. März 2026Letztes Update 21. März 2026
Elternbegleitung im Landkreis Schweinfurt: Jugendamt und Diakonie weiten erfolgreiches Projekt aus
Das Projekt Elternbegleitung wird auf den gesamten Landkreis Schweinfurt ausgeweitet, den entsprechenden Vertrag unterzeichneten nun Carsten Bräumer, Vorstand der Diakonie Schweinfurt, und Landrat Florian Töpper (Zweiter und Dritter von links) im Landratsamt Schweinfurt im Beisein von Elke Krug (links, Leiterin Soziale Dienste der Diakonie Schweinfurt) sowie (von rechts) Jugendamtsleiter Udo Schmitt und Zoe Beckmann (Abteilungsleiterin Soziales und Gesundheit am Landratsamt Schweinfurt). Foto: Andreas Lösch/lrasw
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LANDKREIS SCHWEINFURT – Das Amt für Jugend und Familie des Landkreises Schweinfurt baut die Unterstützung für Familien massiv aus. Das Projekt Elternbegleitung, das in Kooperation mit der Diakonie Schweinfurt umgesetzt wird, steht ab sofort im gesamten Landkreis zur Verfügung, um die frühkindliche Entwicklung und die Erziehungskompetenz der Eltern nachhaltig zu stärken.

Was in den Regionen Mainbogen und WeinPanorama Steigerwald erfolgreich begann, wird nun aufgrund der hohen Akzeptanz und positiver Rückmeldungen auf das gesamte Kreisgebiet ausgeweitet. Der Jugendhilfeausschuss hat hierfür jährlich 220.000 Euro bereitgestellt. Landrat Florian Töpper bezeichnete diesen Schritt als wichtiges Signal für die Familienbildung, das trotz angespannter Haushaltslage die langfristige Entwicklung der Kinder in den Mittelpunkt stellt.

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Die Kernaspekte der Elternbegleitung im Überblick:

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  • Prävention und Freiwilligkeit: Das Angebot ist niederschwellig gestaltet, bedarf keines offiziellen Antrags und basiert auf der freiwilligen Teilnahme der Familien.

  • Aufsuchende Hilfe: Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Hausbesuchen. So werden gezielt Eltern erreicht, die klassische Beratungsstellen oder Informationsveranstaltungen von sich aus seltener aufsuchen.

  • Langfristige Betreuung: Familien werden über einen längeren Zeitraum von pädagogischen Fachkräften begleitet. Durch ein engmaschiges Netzwerk können weitere Hilfemaßnahmen passgenau vermittelt werden.

  • Fokus Frühkindheit: Das Projekt vermittelt Wissen über die Bedeutung der ersten Lebensjahre für die kognitive und sozial-emotionale Entwicklung der Kinder.

Die Diakonie Schweinfurt übernimmt weiterhin die professionelle Umsetzung vor Ort. Mit der kürzlich erfolgten Vertragsunterzeichnung im Landratsamt ist der offizielle Startschuss für die flächendeckende Ausweitung gefallen, um Eltern als zentralen Ort für Bildung und eine positive Persönlichkeitsentwicklung ihrer Kinder zu unterstützen.

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