Elterninformationstag zur Berufswahl – Gemeinsam den richtigen Weg finden
SCHWEINFURT – Die Agentur für Arbeit Schweinfurt lädt Eltern und Jugendliche herzlich zum Elterninfotag ein, um sie bei der Berufswahl zu unterstützen und über die veränderten Ausbildungs- und Arbeitsmärkte zu informieren. Die Veranstaltung findet am Samstag, den 15. November 2025, im Berufsinformationszentrum (BiZ) statt.
Details zur Veranstaltung:
- Datum: Samstag, 15. November 2025
- Uhrzeit: 09:30 bis 15:00 Uhr
- Ort: Berufsinformationszentrum (BiZ), Kornacherstraße 6, 97421 Schweinfurt
- Eintritt: Frei (keine Anmeldung erforderlich)
- Parken: Kostenlose Parkmöglichkeiten in der Tiefgarage und hinter dem Gebäude der Agentur für Arbeit stehen zur Verfügung.
Inhalte und Highlights:
An zahlreichen Infoständen und in Vorträgen geben Vertreter aus Schulen, Industrie, Handwerk sowie Berufsberater und Psychologen der Arbeitsagentur Einblicke in die heutige Berufswelt.
- Interaktive Erlebnisse:
- VR-Brillen: Besucher können verschiedene Berufe hautnah erleben.
- Berufswahlspiel: Zur spielerischen Entdeckung des eigenen Traumberufs.
- Themen: Es werden alle wichtigen Aspekte rund um Berufswahl, Ausbildung und Bewerbung abgedeckt.
- Praktische Infos: Ein Überblick über finanzielle Hilfen und Fördermöglichkeiten der Agentur für Arbeit wird ebenfalls geboten.
Eltern und Jugendliche sind eingeladen, gemeinsam Perspektiven für die Zukunft zu informieren, zu erleben und zu entdecken.
