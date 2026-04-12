Elternratsch im Landkreis Bad Kissingen: Wertvolle Impulse für den Familienalltag
BAD KISSINGEN – Das „Netzwerk Frühe Kindheit“ lädt in Kooperation mit der Erziehungsberatung der Caritas im April zu zwei weiteren Terminen der Veranstaltungsreihe „ElternRATsch“ ein. In Gefäll und Motten stehen Themen wie die kindliche Entwicklung sowie die altersgerechte Aufklärung im Fokus des gemeinsamen Austauschs.
Die Abende bieten Eltern aus dem gesamten Landkreis die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre über die Herausforderungen des Erziehungsalltags zu sprechen und praxisnahe Anregungen von Fachleuten zu erhalten.
„Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“ in Gefäll
Am Dienstag, 21. April, dreht sich im Kindergarten St. Antonius in Gefäll alles um die Unterstützung der kindlichen Entwicklung. Unter dem Motto „Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“ gibt die Pädagogin und Fachkraft für Kleinkindpädagogik, Ann-Kathrin Spiegel, wertvolle Impulse. Ziel ist es, Eltern zu zeigen, wie sie ihre Kinder individuell fördern können, ohne sie zu überfordern.
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Wann: Dienstag, 21. April, um 19:00 Uhr
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Wo: Kindergarten St. Antonius, Köhlerstraße 22, Burkardroth-Gefäll
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Anmeldung: Per E-Mail an team-kitagefaell@t-online.de oder telefonisch unter 09701 4124
„Der Storch legt die Eier…“ – Altersgerechte Aufklärung in Motten
Nur einen Tag später, am Mittwoch, 22. April, findet der nächste Elternabend im Biosphären-Kindergarten Kothen statt. Kerstin Scheder von der staatlich anerkannten Beratungsstelle für Schwangerschafts- und Sexualfragen der Diakonie widmet sich der Frage, wie Eltern ihren Kindern altersgerechte Antworten auf Fragen zu Schwangerschaft und Geburt geben können.
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Wann: Mittwoch, 22. April, um 19:00 Uhr
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Wo: Biosphären-Kindergarten Kothen, Kirchgasse 1, Motten-Kothen
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Anmeldung: Per E-Mail an kindergarten-kothen@motten.de oder telefonisch unter 09748 367
Beide Veranstaltungen sind kostenfrei und richten sich an alle interessierten Väter und Mütter im Landkreis Bad Kissingen. Zur besseren Planung bitten die jeweiligen Einrichtungen um eine formlose Anmeldung.
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