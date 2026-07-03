ElternRATsch in Fuchsstadt thematisiert kindliche Wut und Aggressionen

A N Z E I G E

FUCHSSTADT – Im Kindergarten „Kleine Füchse“ findet am 7. Juli ein ElternRATsch zum Thema „Wenn die Wut im Bauch immer größer wird – Umgang mit kindlichen Aggressionen“ statt und bietet Eltern fachlichen Input sowie Austauschmöglichkeiten.

Beginn der Veranstaltung ist um 19:00 Uhr in der Friedhofstraße 9. Im Mittelpunkt stehen Impulse und Gespräche rund um den Umgang mit herausfordernden Gefühlen bei Kindern im Familienalltag.

A N Z E I G E N

Als Referentin ist Alexandra Gerhard von der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Caritas Bad Kissingen eingeladen. Sie gibt fachliche Anregungen und steht für Fragen der Teilnehmenden zur Verfügung.

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A N Z E I G E

Der ElternRATsch richtet sich an Eltern aus dem Landkreis Bad Kissingen, die sich im Alltag mit Erziehungsfragen und emotional herausfordernden Situationen ihrer Kinder auseinandersetzen.

Für die bessere Planung wird um eine formlose Anmeldung per E-Mail oder telefonisch im Kindergarten gebeten. Die Teilnahme ist für Interessierte offen.

Die Veranstaltungsreihe wird vom Netzwerk Frühe Kindheit des Landkreises Bad Kissingen in Kooperation mit der Caritas-Erziehungsberatung organisiert und bietet regelmäßig Austauschmöglichkeiten zu zentralen Familienthemen.