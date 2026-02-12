ElternRATsch in Hammelburg: Digitale Medien im Familienfokus

HAMMELBURG / WESTHEIM – Am Montag, den 23. Februar 2026, findet im Kindergarten St. Peter und Paul in der GRENZSTRASSE 3 ein Informationsabend zum Thema „Ich schau doch nur kurz“ statt. Ab 19.00 Uhr steht der bewusste Umgang mit digitalen Medien im Familienalltag im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Dipl. Montessori Pädagogin und Kompetenz Coach® Nicole Kleinhenz gibt wertvolle Impulse und moderiert den Austausch über die Herausforderungen der digitalen Welt für Kinder und Eltern. Das Angebot des „Netzwerks Frühe Kindheit“ richtet sich an alle Väter und Mütter aus dem Landkreis Bad Kissingen.

Für eine bessere Organisation bittet der Kindergarten um eine formlose Anmeldung per E-Mail an kiga.westheim@gmail.com oder telefonisch unter 09732 3296. Der Abend findet in Kooperation mit der Erziehungsberatung der Caritas Bad Kissingen statt.

Das könnte Dich auch interessieren: St. Kilian setzt erfolgreichen Pistazien-Sahnelikör unter neuem Namen fort