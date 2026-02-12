Auto IU

ElternRATsch in Hammelburg: Digitale Medien im Familienfokus

12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026
ElternRATsch in Hammelburg: Digitale Medien im Familienfokus
Foto von Markus Spiske: / Pexels
Sparkasse

HAMMELBURG / WESTHEIM – Am Montag, den 23. Februar 2026, findet im Kindergarten St. Peter und Paul in der GRENZSTRASSE 3 ein Informationsabend zum Thema „Ich schau doch nur kurz“ statt. Ab 19.00 Uhr steht der bewusste Umgang mit digitalen Medien im Familienalltag im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Dipl. Montessori Pädagogin und Kompetenz Coach® Nicole Kleinhenz gibt wertvolle Impulse und moderiert den Austausch über die Herausforderungen der digitalen Welt für Kinder und Eltern. Das Angebot des „Netzwerks Frühe Kindheit“ richtet sich an alle Väter und Mütter aus dem Landkreis Bad Kissingen.

Labus Long-Covid
LOS

Für eine bessere Organisation bittet der Kindergarten um eine formlose Anmeldung per E-Mail an kiga.westheim@gmail.com oder telefonisch unter 09732 3296. Der Abend findet in Kooperation mit der Erziehungsberatung der Caritas Bad Kissingen statt.

Das könnte Dich auch interessieren:

St. Kilian setzt erfolgreichen Pistazien-Sahnelikör unter neuem Namen fort

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026

Mehr

Personenkontrolle in Kitzingen: 25-Jähriger mit 30 Gramm Haschisch aufgegriffen

Personenkontrolle in Kitzingen: 25-Jähriger mit 30 Gramm Haschisch aufgegriffen

12. Februar 2026
Prävention für Kinder: Alexander Geyer initiiert Sicherheitskurs in Weyer

Prävention für Kinder: Alexander Geyer initiiert Sicherheitskurs in Weyer

12. Februar 2026
Vorfall in Karlstadt: Festnahme nach Angriff auf Supermarktparkplatz

Vorfall in Karlstadt: Festnahme nach Angriff auf Supermarktparkplatz

12. Februar 2026
SenerTec-Blockheizkraftwerke in Gefahr: Experten fordern Technologieoffenheit im Heizungsgesetz

SenerTec-Blockheizkraftwerke in Gefahr: Experten fordern Technologieoffenheit im Heizungsgesetz

12. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)