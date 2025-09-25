Auto IU

ElternRATsch in Wildflecken: Jetzt ist aber Schluss! – Sinnvoll Grenzen setzen

WILDFLECKENDer nächste ElternRATsch findet am Dienstag, den 7. Oktober, um 19:30 Uhr in der Kindertagesstätte St. Josef in Wildflecken (Die Höh 6) statt. Eingeladen sind alle Eltern aus dem Landkreis Bad Kissingen.

Auf dem Programm steht das Thema „Jetzt ist aber Schluss! – Sinnvoll Grenzen setzen“. Referentin des Abends ist Diana Schölzel, Mitarbeiterin der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Caritas.

Zur besseren Organisation bittet die Kindertagesstätte um eine formlose Anmeldung unter der Telefonnummer 09741/ 575 oder per E-Mail an leitung@kita-wildflecken.de.

Der ElternRATsch ist ein Angebot des „Netzwerk Frühe Kindheit“ des Landkreises Bad Kissingen in Kooperation mit der Erziehungsberatung der Caritas Bad Kissingen. Hier können sich Väter und Mütter über Herausforderungen des Familienalltags austauschen und Fachleute um Rat fragen.

