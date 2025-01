Elvis, Engel und Heinz Erhardt – Das Programm des Wernecker Kulturfrühlings 2025

WERNECK – Zum insgesamt 21. Mal lädt der Markt Werneck in diesem Jahr zu seinem Kulturfrühling ein. In den Monaten März und April erwarten die Besucher 16 Veranstaltungen, die durch alle kulturellen Bereiche hindurch reichen. Ob Musik, Multivisionsshow, Kino, Tanz oder Theater – für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Den Auftakt des Kulturfrühlings bildet am Samstag, den 15. März, ab 20 Uhr die Eröffnung im Café Balthasar im Schloss Werneck. Der lokale Literaturkenner Hans Driesel nimmt das Publikum unter dem Titel „Wo die Hasen Hosen haßen“ mit auf eine literarisch-musikalische Reise durch Mainfranken, begleitet von Lissy Heilgenthal. Im Anschluss findet der traditionelle Stehempfang statt. Der Eintritt ist frei, Reservierungen sind ab dem 24. Februar 2025 unter Tel. 09722-2262 erforderlich.

Am Sonntag, den 16. März, um 18 Uhr wird in der Wernecker Schlosskirche eine besondere Kirchenführung mit dem Titel „Unter Engeln – in der Schlosskirche Werneck“ angeboten. Im Mittelpunkt stehen die zahlreichen Engel, die in der Schlosskirche entdeckt werden können. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Titus Müller stellt am Donnerstag, den 20. März, um 19:30 Uhr im katholischen Pfarrzentrum Werneck seinen neuen Roman „Der letzte Auftrag“ vor, der in die letzten Tage der DDR eintaucht und Themen wie Spionage, Politik und Widerstand behandelt. Karten sind im Vorverkauf für 10 Euro (Abendkasse 12 Euro) in der Bücherei Werneck und der Buchhandlung Lesezeichen/Schöningh erhältlich.

Am Freitag, den 21. März, um 19:30 Uhr wird im katholischen Pfarrzentrum Werneck die Multivisionsshow „Gesund und fair würzen“ gezeigt. Die Fotojournalisten Dr. Jutta Ulmer und Dr. Michael Wolfsteiner berichten über ihren Besuch bei Kleinbauern in Sri Lanka, die fair gehandelte Gewürze produzieren. Die Fairtrade-Steuerungsgruppe des Marktes Werneck lädt anschließend zu einem fairen Imbiss ein. Karten sind für 8 Euro (Abendkasse 10 Euro) im Rathaus Werneck erhältlich.

Am Samstag, den 22. März, um 20 Uhr bringt die Band „The King Creole“ den Original-Sound der 50er Jahre auf die Bühne der Aula der Mittelschule Werneck. Erleben Sie die Hits von Elvis Presley und seiner Band in einer Zeitreise zurück zum Rock’n‘Roll der frühen Jahre. Karten kosten 12 Euro (Abendkasse 14 Euro) und sind im Rathaus Werneck erhältlich.

Für Tanzfreunde gibt es am Sonntag, den 23. März, von 14 bis 16:30 Uhr im Sportheim Eßleben den Tanztee „Darf ich bitten…?“, bei dem zu Walzer, Foxtrott und Cha-Cha-Cha das Tanzbein geschwungen werden kann. Die Band „Lemonade“ sorgt dabei für die musikalische Begleitung. Karten sind für 5 Euro (Tageskasse 7 Euro) im Rathaus Werneck erhältlich.

Weitere Veranstaltungen im Rahmen des Kulturfrühlings umfassen das traditionelle Tanzfest „Orient & Friends“ (28. März), ein Musikkabarett zu Ehren von Heinz Erhardt (28. März), ein Frühlingskonzert der Musikvereine Stettbach/Vasbühl und Egenhausen/Schleerieth (29. März) und viele mehr.

Zum Abschluss des Kulturfrühlings finden am 25. und 26. April das Open-Air-Kino „Frühlingsflimmern“ in Vasbühl und das Fränkische Mariensingen in der St. Jakobus-Kirche Vasbühl statt.

Weitere Informationen zum gesamten Programm gibt es auf der Homepage des Marktes Werneck: www.werneck.de