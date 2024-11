Elvis Presley-Weihnachtsabend in der Stadtbücherei

SCHWEINFURT – Am Donnerstag, 5. Dezember, um 19:00 Uhr, lädt die Stadtbücherei im Veranstaltungssaal zu einem besonderen Elvis Presley-Weihnachtsabend mit Stefan Schael ein.

Der Künstler, bekannt als einer der besten Elvis-Interpreten Deutschlands, präsentiert ein Programm, das tief in die Welt des King of Rock’n’Roll eintaucht. Neben Gospel, Spirituals und den berühmten Christmas Songs wie Santa Claus Is Back in Town, Peace in the Valley, Silent Night, I’ll Be Home for Christmas und Blue Christmas, lässt Schael auch Einblicke in Elvis‘ Privatleben aufleben. Anekdoten, Berichte aus Graceland und Original-Töne ergänzen die musikalische Lesung und machen den Abend zu einem besonderen Erlebnis.

Karten sind in der Stadtbücherei für 15 Euro erhältlich.