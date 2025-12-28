Emotionaler Abschied nach 40 Jahren – Ulrike Then verlässt die Gemeindebibliothek Grafenrheinfeld
GRAFENRHEINFELD – Nach genau vier Jahrzehnten im Dienst der Gemeindebibliothek Grafenrheinfeld wurde Ulrike Then im Rahmen einer emotionalen Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet. Seit September 1985 war sie das vertraute Gesicht der Einrichtung und begleitete Generationen von Lesern – viele von ihnen erhielten bereits als Kinder ihren ersten Büchereiausweis von ihr. Mit ihrem Ausscheiden geht in der „Rafelder“ Bibliothek eine Ära zu Ende.
Bürgermeister Christian Keller würdigte in seiner Ansprache die außergewöhnliche Treue und das jahrzehntelange Engagement der künftigen Ruheständlerin. Ulrike Then habe die Entwicklung der Bibliothek über 40 Jahre hinweg aktiv mitgestaltet und die Räumlichkeiten mit Leben gefüllt. Auch der Zweite Bürgermeister Gerhard Riegler blickte als langjähriger Weggefährte auf die gemeinsame Geschichte und den Wandel der Einrichtung zurück, die Ulrike Then maßgeblich mitgeprägt hat.
Die Leiterin der Bibliothek, Yvonne Flöder, zeigte sich sichtlich gerührt und betonte, wie sehr die geschätzte Kollegin im Team fehlen werde. Umso größer war die Freude über die Nachricht, dass Ulrike Then der Bibliothek nicht ganz den Rücken kehrt: Sie hat bereits angekündigt, die Einrichtung künftig ehrenamtlich zu unterstützen und neue Aufgaben zu übernehmen. Auch der Personalrat und der gesamte Kollegenkreis schlossen sich dem Dank für die verlässliche und humorvolle Zusammenarbeit an.
Als bleibende Erinnerung an ihre Dienstzeit erhielt Ulrike Then ein besonderes Abschiedsgeschenk: eine Ruhestandsbank aus dem Holz des Grafenrheinfelder Gemeindewaldes. Die Gemeinde dankte ihr herzlich für 40 Jahre Leidenschaft, Herzblut und ihren unermüdlichen Einsatz für die lokale Kultur- und Bildungseinrichtung.
