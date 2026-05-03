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Ende einer Ära: Marktgemeinderat Stadtlauringen verabschiedet verdiente Mitglieder

3. Mai 2026Letztes Update 3. Mai 2026
Ende einer Ära: Marktgemeinderat Stadtlauringen verabschiedet verdiente Mitglieder
Foto: Heiko Zimny
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STADTLAURINGEN, LKR. SCHWEINFURT – Mit dem Ablauf der kommunalen Amtsperiode 2020–2026 am 30. April 2026 endet für mehrere langjährige Mitglieder des Marktgemeinderates Stadtlauringen ein wichtiges Kapitel ihres ehrenamtlichen Engagements. Bürgermeister Friedel Heckenlauer würdigte das Wirken der Ausscheidenden im Rahmen eines feierlichen Ausflugs nach Bamberg.

Die Verabschiedung war geprägt von Dankbarkeit und Gemeinschaft. Unter der Organisation des 2. Bürgermeisters Winfried Reß unternahm das Gremium eine Schifffahrt sowie eine Stadtführung durch die Bamberger Altstadt, bevor am späten Nachmittag die offizielle Ehrung der ausscheidenden Räte erfolgte.

Die verabschiedeten Mitglieder im Überblick

Name Ortsteil Amtszeit Besondere Verdienste / Funktionen
Winfried Reß Stadtlauringen 1990–2026 36 Jahre im Rat, seit 2008 2. Bürgermeister; hohe Loyalität und Selbstlosigkeit.
Klaus Kaufmann Stadtlauringen 1996–2026 30 Jahre im Rat; ausgezeichnet durch Weitblick und persönliche Integrität.
Bernd Haas Oberlauringen 2008–2026 18 Jahre im Rat; bekannt für Ideenreichtum und Nachdrücklichkeit.
Uwe Zirkelbach Oberlauringen 2008–2026 18 Jahre im Rat; geschätzt für Besonnenheit und gesellschaftlichen Einsatz.
Markus Kohlhepp Stadtlauringen 2014–2026 12 Jahre im Rat; gewissenhafte und sachliche Mitarbeit.
Christian Laesch Mailes 2014–2026 12 Jahre Engagement (zunächst Ortssprecher, dann Gemeinderat).

Ein Plädoyer für Respekt und Haltung

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Bürgermeister Friedel Heckenlauer betonte in seiner Ansprache, dass der respektvolle Umgang innerhalb des Gremiums ein entscheidender Baustein für die positive Entwicklung des Marktes in den vergangenen 24 Jahren seiner eigenen Amtszeit gewesen sei. Politische Auseinandersetzungen seien zwar notwendig, müssten jedoch stets mit Achtung und Haltung geführt werden. „Höflichkeit ersetzt noch lange nicht das klare Wort, aber sie trägt dieses besser“, resümierte Heckenlauer zum Abschluss der Feierlichkeiten.

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