Endlich erwischt: Erneut Feuerlöscher in Tiefgarage entleert – Täter ermittelt

KARLSTADT – In der Tiefgarage an der Ringstraße/Am Schnellertor wurde am Mittwoch, dem 22. Januar 2025, gegen 13:15 Uhr erneut ein Feuerlöscher auf parkende Fahrzeuge entleert.

Es war bereits der vierte derartige Vorfall an dieser Örtlichkeit. Das ausgetretene Löschpulver führte zu erheblichen Verunreinigungen der Tiefgarage sowie der geparkten Fahrzeuge und möglicherweise zu weiteren Beschädigungen.

Kurz nach der Tat wurden zwei Jugendliche im Alter von 13 und 16 Jahren von der Polizeiinspektion Karlstadt kontrolliert. Umfangreiche Ermittlungen ergaben, dass die beiden für die Taten verantwortlich sind.

Hinweise für Geschädigte

Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/97410 oder per E-Mail an pi.karlstadt@polizei.bayern.de zu melden.