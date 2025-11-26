Auto IU

Endlich: Stadtwerke schließen Projekt in der Rhönstraße ab

26. November 2025Letztes Update 26. November 2025
Foto: 2fly4
SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt haben ein zentrales Infrastrukturprojekt in der Rhönstraße erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurden über 760 Meter Versorgungsleitungen für Strom, Gas, Wasser und Glasfaser erneuert und damit die Versorgungssicherheit sowie der Weg für die digitale Transformation gestärkt.

Andreas Göb, Prokurist der Stadtwerke Schweinfurt, betont, dass stabile Netze die Grundlage für das tägliche Leben bilden und die langfristige Versorgung gesichert sei.

Glasfaser als Schlüsselrolle

Neben der klassischen Versorgung spielt die digitale Infrastruktur eine Schlüsselrolle. Durch den Glasfaserausbau in der Rhönstraße können Anwohner nun Highspeed-Internet mit bis zu 2.000 Mbit/s nutzen, was insbesondere für Unternehmen und Homeoffice-Nutzer ein entscheidender Vorteil ist.

Zahlen & Fakten zum Projekt

  • Projektumfang: 760 Meter Leitungen erneuert

  • Bereiche: Strom, Gas, Wasser, Glasfaser

  • Zeitraum: März bis November 2025

  • Ziel: Versorgungssicherheit und digitale Leistungsfähigkeit

Die Mitarbeiter der Stadtwerke Schweinfurt stehen für Rückfragen gerne im Kundencenter am Roßmarkt, über die Kunden-Hotline (09721 931 – 400), via E-Mail an kundenservice@stadtwerke-sw.de sowie im Live-Chat und mittels Video-Konferenz zur Verfügung.

