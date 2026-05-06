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Endlich wieder abtauchen: Volkach feiert Freibad-Eröffnung mit Pre-Opening-Party

6. Mai 2026Letztes Update 6. Mai 2026
Endlich wieder abtauchen: Volkach feiert Freibad-Eröffnung mit Pre-Opening-Party
Foto: Heiko Bäuerlein
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VOLKACH – Nach der Generalsanierung ist es am Samstag, den 23. Mai 2026, so weit: Das Volkacher Freibad öffnet offiziell seine Tore. Die Stadt feiert die Wiedereröffnung mit einem besonderen Highlight-Tag für alle Bürgerinnen und Bürger – inklusive Gratis-Badespaß und einem abendlichen Musikfestival.

Besucher dürfen sich auf zahlreiche Neuerungen freuen, darunter eine Breitwellenrutsche, eine moderne Kinderplanschanlage sowie ein neu gestaltetes Bistro.

Kostenlose Tickets für Volkacher

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Obwohl der Eintritt am Eröffnungstag frei ist, gibt es eine wichtige Regelung für den Badebetrieb tagsüber: Aufgrund von Sicherheitsbestimmungen ist die Kapazität auf 1.800 Gäste begrenzt.

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  • Zutrittskarten: Volkacherinnen und Volkacher (einschließlich der Stadtteile) können sich ab Freitag, 8. Mai 2026, kostenfreie Zutrittskarten in der Touristinformation im Rathaus abholen.

  • Kontingent: Pro Person werden maximal vier Karten abgegeben.

Abendprogramm: Musikfestival für alle

Nach dem Badespaß geht die Feier erst richtig los. Ab dem Abend verwandelt sich das Freibadgelände in eine Event-Location mit Live-Musik und DJ.

Bürgermeister Heiko Bäuerlein betont: „Die Freikarten aus der Touristinformation gelten für den Badebetrieb am Samstag. Für das abendliche Musikfestival werden keine Extra-Karten benötigt – hier kann jeder einfach vorbeikommen und mitfeiern!“

Die Eckdaten zur Eröffnung:

  • Wann: Samstag, 23. Mai 2026

  • Wo: Generalsaniertes Freibad Volkach

  • Tickets: Kostenfreie Karten für den Badebetrieb ab 08. Mai in der Touristinformation erhältlich.

  • Abendevent: Live-Musik & DJ (kein Ticket erforderlich).

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