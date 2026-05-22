Endlich wieder abtauchen: Volkach feiert Freibad-Eröffnung mit Pre-Opening-Party
VOLKACH – Nach der Generalsanierung ist es am Samstag, den 23. Mai 2026, so weit: Das Volkacher Freibad öffnet offiziell seine Tore. Die Stadt feiert die Wiedereröffnung mit einem besonderen Highlight-Tag für alle Bürgerinnen und Bürger – inklusive Gratis-Badespaß und einem abendlichen Musikfestival.
Besucher dürfen sich auf zahlreiche Neuerungen freuen, darunter eine Breitwellenrutsche, eine moderne Kinderplanschanlage sowie ein neu gestaltetes Bistro.
Kostenlose Tickets für Volkacher
Obwohl der Eintritt am Eröffnungstag frei ist, gibt es eine wichtige Regelung für den Badebetrieb tagsüber: Aufgrund von Sicherheitsbestimmungen ist die Kapazität auf 1.800 Gäste begrenzt.
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Zutrittskarten: Volkacherinnen und Volkacher (einschließlich der Stadtteile) können sich ab Freitag, 8. Mai 2026, kostenfreie Zutrittskarten in der Touristinformation im Rathaus abholen.
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Kontingent: Pro Person werden maximal vier Karten abgegeben.
Abendprogramm: Musikfestival für alle
Nach dem Badespaß geht die Feier erst richtig los. Ab dem Abend verwandelt sich das Freibadgelände in eine Event-Location mit Live-Musik und DJ.
Bürgermeister Heiko Bäuerlein betont: „Die Freikarten aus der Touristinformation gelten für den Badebetrieb am Samstag. Für das abendliche Musikfestival werden keine Extra-Karten benötigt – hier kann jeder einfach vorbeikommen und mitfeiern!“
Die Eckdaten zur Eröffnung:
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Wann: Samstag, 23. Mai 2026
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Wo: Generalsaniertes Freibad Volkach
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Tickets: Kostenfreie Karten für den Badebetrieb ab 08. Mai in der Touristinformation erhältlich.
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Abendevent: Live-Musik & DJ (kein Ticket erforderlich).
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