Endspurt für kleine Künstler: Malwettbewerb im Landkreis Haßberge läuft bis zum Ende der Pfingstferien
HASSFURT / LKR. HASSBERGE – Ob eine spannende Entdeckungstour auf einer alten Burgruine, ein sonniger Nachmittag in der Eisdiele oder die wilde Fahrt auf dem Karussell bei der Dorfkiri: Kinder aus der Region zeigen aktuell auf beeindruckende Weise, wie bunt und erlebnisreich der Landkreis Haßberge ist. Der große Malwettbewerb des Regionalmanagements läuft auf Hochtouren – und Kurzentschlossene haben noch ein paar Tage Zeit, ihre Pinsel und Stifte zu schwingen.
Wie kreativ der Nachwuchs ist, beweisen die vielen Kunstwerke, die bereits im Landratsamt eingetroffen sind. Ein besonderes Highlight lieferten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1Ac der Franz-Ludwig-von-Erthal-Schule aus Haßfurt. Sie setzten sich intensiv mit dem Thema „Kreuz und Quer“ auseinander und gestalteten ein riesiges Gemeinschaftskunstwerk, das sie stolz persönlich bei Regionalmanagerin Sonja Gerstenkorn abgaben.
Landrat begeistert von der Vielfalt der Kunstwerke
Die Bildergalerie im Landratsamt wächst täglich und spiegelt die gesamte Freizeitpalette der Region wider – von Naturabenteuern im Steigerwald oder den Haßbergen über Kinobesuche bis hin zu regionalen Festen.
Landrat Michael Ziegler zeigt sich sichtlich beeindruckt von den Einsendungen: „Unsere Kindergartenkinder und Grundschüler sind sehr kreativ und machen uns mit ihren Kunstwerken wieder einmal bewusst, wie vielfältig und lebenswert unser Landkreis ist.“
Jetzt noch mitmachen: Abgabetermin und Teilnahmebedingungen
Kleine Künstlerinnen und Künstler, die ebenfalls ihre Lieblingserlebnisse auf Papier bringen möchten, müssen sich sputen. Der Einsendeschluss rückt näher:
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Wer darf mitmachen? Alle Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren (Kindergarten- und Grundschulkinder).
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Was ist das Thema? Das persönlich schönste Erlebnis im „ErlebnisRaum Landkreis Haßberge“.
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Bis wann? Einsendungen sind noch bis einschließlich Sonntag, 7. Juni 2026 (Ende der Pfingstferien) möglich.
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Wohin mit dem Bild? Das Kunstwerk kann per Post geschickt oder direkt abgegeben werden an:
Landratsamt Haßberge
Regionalmanagement
Am Herrenhof 1
97437 Haßfurt
Jedes Kind gewinnt: Belohnung und große Ausstellung geplant
Der Einsatz am Zeichentisch wird auf jeden Fall belohnt: Das Regionalmanagement hat angekündigt, dass alle teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler als Dankeschön für ihre Mühe ein kleines Geschenk erhalten.
Zudem werden die Bilder nach dem Wettbewerb nicht in Schubladen verschwinden. Das Regionalmanagement plant eine eigene, öffentliche Ausstellung, in der die farbenfrohen Meisterwerke der Kinder gebührend präsentiert werden.
Alle Details zum Ablauf und die offiziellen Teilnahmebedingungen finden Interessierte im Internet unter www.regionalmanagement-hassberge.de/malwettbewerb-erlebnisraum/. Wer sich vorab Inspiration für den nächsten Ausflug holen möchte, findet den aktuellen Veranstaltungskalender der Region unter www.erlebnisraum-hassberge.de.
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