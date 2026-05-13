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Energie für den Notfall: Landkreis Haßberge liefert Solaranlage an ukrainisches Krankenhaus

13. Mai 2026Letztes Update 13. Mai 2026
Energie für den Notfall: Landkreis Haßberge liefert Solaranlage an ukrainisches Krankenhaus
Im Kreisbauhof Haßfurt wurde am Freitag der Lkw mit Hilfsgütern für die ukrainische Partnerstadt Mostyska beladen. Geliefert wird eine Photovoltaikanlage mit Pufferspeicher für das örtliche Krankenhaus sowie mehrere Schultafeln und Medizinprodukte. Um den Transport finanziell abzusichern, hatte der Landkreis gemeinsam mit dem Verein „Haßfurt hilft“ eine Spendenaktion gestartet. Unser Bild zeigt (von rechts) Geschäftsleiter Martin Förster, Partnerschaftsbeauftragter Stephan Kolck Landrat Michael Ziegler gemeinsam mit den Vertretern des Vereins „Haßfurt Hilft“, Wilhelm Wolpert, Volker Ortloff, Berthold Albert und Heinrich Ritter. Foto: Moni Göhr/Landratsamt Haßberge
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HAẞFURT / MOSTYSKA – Ein starkes Signal der Solidarität: Der Landkreis Haßberge unterstützt seine ukrainische Partnerstadt Mostyska mit einer Photovoltaikanlage inklusive Speichersystem. Am Freitag wurden die Komponenten im Haßfurter Kreisbauhof verladen, um die kritische Infrastruktur des dortigen Krankenhauses gegen die anhaltenden russischen Angriffe auf das Stromnetz abzusichern.

Obwohl der Winter vorüber ist, bleibt die Energieversorgung in der Ukraine aufgrund gezielter Attacken instabil. Die neue Anlage mit Pufferspeicher soll künftig sicherstellen, dass der Krankenhausbetrieb auch bei landesweiten Stromabschaltungen aufrechterhalten werden kann.

Finanzierung durch Bund und Bürgerengagement

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Das Projekt ist ein Gemeinschaftswerk aus staatlicher Förderung und regionaler Hilfsbereitschaft:

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  • Förderung: Finanziert wird die Anlage im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) durch die GIZ.

  • Spenden: Der Landkreis und der Verein „Haßfurt-hilft“ sammelten zusätzlich rund 8.000 Euro in der Bevölkerung, um das Projekt finanziell abzusichern.

  • Nachhaltigkeit: Ein Elektriker aus Mostyska wurde bereits in Berlin geschult, um die Anlage vor Ort selbstständig betreiben und warten zu können.

Hilfe, die unmittelbar wirkt

Landrat Michael Ziegler betonte beim Verladetermin die Bedeutung der Maßnahme: „Wir helfen nicht nur kurzfristig, sondern schaffen nachhaltige Strukturen. Ziel ist es, die medizinische Versorgung trotz Energieengpässen zu sichern.“ Auch Stephan Kolck, der Partnerschaftsbeauftragte, sieht in der Technik ein Symbol für die gelebte Verantwortung gegenüber der Partnerkommune.

Der Verein „Haßfurt-hilft“, der bisher vor allem in Albanien tätig war, brachte seine Expertise erstmals für dieses Ukraine-Projekt ein. „Uns ist wichtig, dass unsere Hilfe Menschen befähigt, selbst etwas aufzubauen“, so der Vorsitzende Volker Ortloff.

Unterstützung für Schulen

Neben der Solartechnik hat der Hilfstransport noch weiteres wichtiges Gut an Bord:

  • Neun Schultafeln aus den Beständen des Bundespolizeizentrums Oerlenbach werden ebenfalls nach Mostyska geliefert. Sie sollen die Lernbedingungen in den dortigen Bildungseinrichtungen verbessern.

Sobald der Transport sein Ziel erreicht hat, wird die Stadt Mostyska die Installation der Photovoltaikanlage in Eigenregie übernehmen, um die Unabhängigkeit des Krankenhauses schnellstmöglich zu erhöhen.

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