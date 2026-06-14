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Energieberatung vor Ort: Experten-Check im Rathaus Volkach am 22. Juli

14. Juni 2026Letztes Update 14. Juni 2026
Energieberatung vor Ort: Experten-Check im Rathaus Volkach am 22. Juli
Foto: Studio Zudem
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VOLKACH – Heizkosten senken, den Wohnkomfort erhöhen und gleichzeitig den Wert der eigenen Immobilie steigern: Um diese Themen dreht sich alles bei der mobilen Energieberatung des Landratsamtes Kitzingen. Im Rahmen der Bayerischen Energietage macht die Beratung am Mittwoch, den 22. Juli 2026, Station im Volkacher Rathaus.

Egal ob Dämmung, Fensteraustausch oder die Frage nach der passenden Sanierungsstrategie: In einem persönlichen, unabhängigen Erstgespräch können private Haus- und Wohnungseigentümer individuelle Fragen klären.

Details zum Beratungsangebot

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Das Angebot ist eine Kooperation zwischen dem Landratsamt Kitzingen und der Verbraucherzentrale Bayern.

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Wichtiger Hinweis zur Anmeldung

Aufgrund der begrenzten Zeitfenster ist eine vorherige Anmeldung zwingend erforderlich. Die Terminvergabe erfolgt in einem festgelegten Zeitfenster:

  • Anmeldezeitraum: Vom 22. Juni 2026 (ab 09:00 Uhr) bis zum 26. Juni 2026 (bis 12:00 Uhr).

  • Kontakt: Telefonisch bei Klimaschutzmanagerin Ronja Königer unter 09381/401-109.

Weitere Informationen finden Sie zudem online unter www.ilemainschleifeplus.de.

Planen Sie derzeit energetische Sanierungsmaßnahmen an Ihrem Gebäude oder möchten Sie sich erst einmal allgemein über Einsparpotenziale informieren?


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