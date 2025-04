Energiegeladen in die Zukunft: SenerTec startet Dachs Performance Tour 2025 mit Auftaktevent in Schweinfurt

SCHWEINFURT – Mit einem exklusiven Auftaktevent im Herstellerwerk von SenerTec startet am Montag, den 28. April 2025, die Dachs Performance Tour. Die Veranstaltung richtet sich an Fachleute ebenso wie an interessierte Haus- und Immobilienbesitzerinnen und -besitzer, die sich über moderne und effiziente Möglichkeiten der Energieversorgung informieren möchten.

Blick hinter die Kulissen der Energietechnik

Zwischen 13:30 und 18:00 Uhr erwartet die Teilnehmenden ein vielfältiges Programm. Zum Auftakt steht eine exklusive Werksführung auf dem Plan, bei der ein direkter Einblick in die Produktion des Dachs-Blockheizkraftwerks (BHKW) gewährt wird. Die Gäste erfahren dabei aus erster Hand, wie innovative Energielösungen in Schweinfurt entstehen und welche Technik hinter dem Erfolgsmodell steckt.

Ein zentrales Thema des Events ist die Vorstellung des neuen HyPer Dachs. Diese fortschrittliche Kombination aus Blockheizkraftwerk und Wärmepumpe vereint Strom- und Wärmeerzeugung in einem System und ermöglicht damit eine besonders kosteneffiziente Versorgung – insbesondere in Kombination mit Photovoltaik, Batteriespeichern und intelligentem Energiemanagement.

Plattform für Austausch und Vernetzung

Das Motto der Veranstaltung – „Dachs dich schlau!“ – ist dabei Programm: Die Dachs Performance Tour versteht sich als Plattform für Austausch, Wissenstransfer und Vernetzung. Eingeladen sind neben Energieberaterinnen und -beratern auch Planer, Architekten sowie Fachkräfte aus dem SHK-Handwerk, die ihre Kunden zu zukunftsfähigen Energielösungen beraten möchten.

In lockerer Atmosphäre besteht die Möglichkeit, mit den Fachleuten aus dem Werk und dem regionalen SenerTec Center ins Gespräch zu kommen, individuelle Fragestellungen zu diskutieren und praxisorientierte Lösungen kennenzulernen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Ein Erfolgsmodell aus Schweinfurt

Der Dachs steht seit Jahrzehnten für Qualität Made in Germany. Seine Geschichte beginnt 1979 bei Fichtel & Sachs mit der Gründung der Abteilung „Sachs Energietechnik“. Seit 1996 firmiert das Unternehmen unter dem Namen SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH. Mit inzwischen über 40.000 installierten Anlagen ist der Dachs heute das meistverkaufte Mini-BHKW Europas und ein Symbol für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.

Die Dachs Performance Tour 2025 bietet die Möglichkeit, dieses Erfolgsmodell kennenzulernen – direkt am Ort seiner Entstehung.