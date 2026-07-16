Engagement wird belohnt: Schülerlotsen erleben Ausflug ins Freizeitland Geiselwind

SCHWEINFURT – Als Anerkennung für ihren freiwilligen Einsatz im vergangenen Schuljahr haben die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge und die Verkehrswacht Schweinfurt e.V. rund 80 aktive Schülerlotsinnen und Schülerlotsen von Mittelschulen aus Stadt und Landkreis Schweinfurt zu einem gemeinsamen Ausflug ins Freizeitland Geiselwind eingeladen.

Ob morgens vor Unterrichtsbeginn oder nach Schulschluss: Die Schülerlotsinnen und Schülerlotsen übernehmen täglich Verantwortung und leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass vor allem jüngere Schülerinnen und Schüler sicher zur Schule gelangen. Als Dank für dieses Engagement stand beim Ausflug der gemeinsame Freizeitspaß im Mittelpunkt.

Im Freizeitland Geiselwind konnten die Jugendlichen die zahlreichen Attraktionen des Parks nutzen und abwechslungsreiche Stunden miteinander verbringen. Begleitet wurden sie von ihren Lehrkräften, Nadine Kräger, Fachberaterin für Verkehrs- und Sicherheitserziehung, sowie Heike Genßler von der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge.

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