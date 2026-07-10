Engagiert für die Bildung der Bürger eingesetzt – Vorstandswechsel bei der vhs Rhön-Grabfeld gGmbH

HEUSTREU, LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Bei der Gesellschafterversammlung der vhs Rhön-Grabfeld gGmbH ist es zu einem Wechsel an der Spitze von Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat gekommen, wobei Thomas Helbling nach drei Amtsperioden verabschiedet und Frank Helmerich als neuer Vorsitzender bestimmt wurde.

Im Rahmen der Versammlung wurde das langjährige Engagement von Thomas Helbling gewürdigt, der die Entwicklung der Volkshochschule über viele Jahre hinweg maßgeblich begleitet und geprägt hat. Besonders hervorgehoben wurden dabei seine Rolle bei der strukturellen Weiterentwicklung sowie seine Mitwirkung an zentralen organisatorischen Veränderungen innerhalb der Einrichtung.

Zu den wichtigsten Entwicklungen während seiner Amtszeit zählen unter anderem die Umwandlung eines früheren Zweckverbandes in eine gemeinnützige Organisationsform sowie die Zusammenführung verschiedener VHS-Strukturen zu einem einheitlichen Bildungsverbund. Auch die Etablierung und Weiterentwicklung von Bildungsstandorten in der Region wurde in diesem Zusammenhang genannt.

Das könnte Dich auch interessieren: Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

Mit der Neubesetzung übernimmt nun Frank Helmerich die Leitung der Gremienarbeit innerhalb der Volkshochschule. Ziel ist es, die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre fortzuführen und das Bildungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger der Region weiter auszubauen und langfristig zu sichern.