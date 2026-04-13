Engagiert im Landkreis: Infoabend zur Nachhaltigkeit im Landratsamt Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Der Landkreis Bad Kissingen lädt alle Bürgerinnen und Bürger, die sich für soziale, ökologische oder ökonomische Themen einsetzen möchten, zu einem besonderen Informationsabend ein. Am Dienstag, 21. April, präsentieren zahlreiche lokale Initiativen und Vereine unter dem Motto „Engagiert im Landkreis“ ihre Projekte und Mitmach-Angebote.
Die kostenfreie Veranstaltung wird vom Klimaschutzmanagement in Kooperation mit dem Bildungsbüro organisiert. Ziel ist es, das vielfältige nachhaltige Engagement in der Region sichtbarer zu machen und Interessierten eine Orientierungshilfe zu bieten, wie sie selbst aktiv werden können.
Vielfältige Projekte stellen sich vor
Ab 17:00 Uhr verwandelt sich der Große Sitzungssaal des Landratsamtes in eine Plattform für den Austausch. Teilnehmer haben die Möglichkeit, direkt mit den Verantwortlichen verschiedener Organisationen ins Gespräch zu kommen. Mit dabei sind unter anderem:
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Natur- und Umweltschutz: BUND Naturschutz, Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) sowie die Vereine NaturGarten e.V. und Permakultur Rhön-Saale e.V.
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Soziales Engagement: Das Mehrgenerationenhaus Bad Kissingen und das Projekt „Eine Stunde Zeit füreinander“.
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Praktischer Umweltschutz: Die Aktion „Saubere Landschaft“ des Kommunalunternehmens für Abfallwirtschaft sowie das Haus erLebenskunst.
Teil der Aktionswochen #TUN2026
Der Infoabend findet im Rahmen der landkreisweiten Aktionswochen „Teilhaben.Umdenken.Neugestalten.“ (#TUN2026) statt. Diese Wochen rücken das Bewusstsein für eine zukunftsfähige Lebensweise in den Fokus und bieten ein breites Programm an Veranstaltungen und Workshops.
Anmeldung und organisatorische Details
Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich bis spätestens 14. April per E-Mail anzumelden.
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Termin: Dienstag, 21. April, um 17:00 Uhr
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Ort: Landratsamt Bad Kissingen, Großer Sitzungssaal, Obere Marktstraße 6
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Anmeldung: klimaschutz@kg.de
Das vollständige Programm der Aktionswochen ist online unter der Adresse der Projektseite einsehbar.
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